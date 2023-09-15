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Домініканська Республіка закрила кордон з Гаїті через конфлікт з водою

Домініканська Республіка закрила кордон з Гаїті через конфлікт з водою

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер у четвер оголосив про закриття кордону країни з Гаїті, посиливши дипломатичну суперечку щодо доступу до спільної річки. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

З початку місяця уряд Домініканської Республіки скаржиться на плани Гаїті побудувати канал на спільній річці Масакре, заявивши, що це порушує кілька прикордонних договорів між двома країнами, які мають спільний острів Еспаньола.

З ранку п'ятниці "весь кордон Домініканської Республіки, сухопутний, морський і повітряний, буде закритий" на "скільки це необхідно", - сказав Абінадер.

Він описав будівництво каналу, спрямованого на забезпечення водою гаїтянських фермерів, як "провокацію, на яку цей уряд не погодиться".

Карибські сусіди вже давно мають напружені стосунки, посилені напливом мігрантів із бідного та охопленого насильством Гаїті до заможнішої Домініканської Республіки.

У зв’язку з суперечкою щодо каналу уряд Домінікани призупинив у понеділок візи для гаїтян. Минулого тижня він закрив прикордонний пункт Даджабон — один із найважливіших, де двічі на тиждень відбувається транскордонний ринок.

Доповнення

Гаїті, одна з найбідніших країн світу, охоплена роками економічної та політичної кризи, що посилюється зростанням бандитського насильства.

За даними ООН, угруповання контролюють близько 80 відсотків столиці Гаїті Порт-о-Пренс, і насильницькі злочини, такі як викрадення з метою викупу, збройні пограбування та викрадення автомобілів, є поширеними явищами.

Це змусило тисячі гаїтян покинути країну в пошуках роботи в більш успішній Домініканській Республіці, яка у відповідь посилила свою імміграційну політику.

Влада Домінікани будує 160-кілометрову бетонну стіну вздовж 380-кілометрового кордону з Гаїті, щоб не допустити мігрантів без документів.

"Якщо там є неконтрольовані люди, вони будуть неконтрольованими для уряду Гаїті, але вони не будуть неконтрольованими для уряду Домінікани", - сказав Абінадер у четвер.

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