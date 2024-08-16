Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Доминиканская Республика должна стать торговым хабом Латинской Америки и Карибского бассейна, имеет потенциал стать логистическим центром для украинского экспорта в регион. Об этом шла речь во время встречи между вице-президентом Доминиканской Республики Ракель Пенья и первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко во время рабочего визита украинской делегации, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Это первый рабочий визит украинской делегации в Доминиканскую Республику за последние 22 года.

По словам Свириденко, по итогам прошлого года товарооборот между Украиной и Доминиканской Республикой достиг 38,73 млн долл., что составляет 54% показателя 2022 года. Положительное для Украины сальдо составило 21,07 млн долл. А за первые 6 месяцев 2024 года экспорт уже достиг 32 млн. долл. Основной статьей экспорта остаются полуфабрикаты из нелегированной стали.

Усиление экономического сотрудничества было одним из ключевых вопросов на повестке дня. Сейчас Доминиканская Республика является вторым государством в регионе по объемам импорта из Украины. Но у нас есть потенциал для усиления двусторонней торговли. Как отметила вице-президент Доминиканской Республики, эта страна может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - отметила Свириденко.

Страны, как указано, договорились рассмотреть пути увеличения поставок украинских товаров. Сейчас население Доминиканской Республики достигает около 11,5 млн человек, еще почти столько туристов ежегодно посещает страну. Поэтому главным актуальным на ближайшую перспективу направлением сотрудничества Украины и Доминиканской Республики в экономической сфере является аграрная промышленность и продовольственная сфера. «Страна заинтересована как в поставках украинских продовольственных товаров, оборудования для пищевой промышленности, так и передачи соответствующих технологий производства», - отметили в Минэкономики.

Стороны договорились наладить сотрудничество на уровне Торгово-промышленных палат для дальнейшего проведения бизнес-форумов и налаживания B2B сотрудничества.

Также Свириденко поблагодарила Доминиканскую Республику за участие в первом Саммите мира и пригласила присоединиться к работе в рабочих группах по таким пунктам Формулы мира, как продовольственная безопасность, а также радиационная и ядерная безопасность.

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Также в Доминикане Свириденко встретилась с президентом Суринама Чандри Сантоки. Стороны обсудили усиление экономического сотрудничества, возможность воплощения совместных проектов. «Как Украина, так и Суринам заинтересованы в усилении торговли между нашими странами. Наиболее перспективные сектора - сельское хозяйство и добыча, в частности добыча нефти и газа. Благодарна президенту Суринама за предложение к нашим инвесторам рассмотреть конкретные инвестиционные проекты», - отметила Свириденко.

Свириденко также пригласила Суринам присоединиться к рабочим группам над пунктами Формулы мира, такими как продовольственная безопасность и ядерная безопасность.

«За последний год, с первого визита Президента Владимира Зеленского в Латинскую Америку, наше сотрудничество с регионом системно углубляется. Мы даже работаем над саммитом Украина-Латинская Америка. Продвижение украинской повестки дня и ослабление российского лобби в регионе - системная задача, которая системно дает результаты», - подытожила Свириденко.

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