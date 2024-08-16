Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  100929 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  55170 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  111484 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  89016 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  43735 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  111484 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  109026 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  162718 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  151051 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  171256 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  25396 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  100923 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  117054 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  112828 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  104616 просмотра
Актуальное
Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 11:37  •  20337 просмотра

Read in English

Украина и Доминиканская Республика договорились об усилении экономического сотрудничества. Обсуждены перспективы увеличения товарооборота и возможность превращения Доминиканы в логистический хаб для украинского экспорта в регионе.

Доминиканская Республика должна стать торговым хабом Латинской Америки и Карибского бассейна, имеет потенциал стать логистическим центром для украинского экспорта в регион. Об этом шла речь во время встречи между вице-президентом Доминиканской Республики Ракель Пенья и первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко во время рабочего визита украинской делегации, пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Это первый рабочий визит украинской делегации в Доминиканскую Республику за последние 22 года. 

По словам Свириденко, по итогам прошлого года товарооборот между Украиной и Доминиканской Республикой достиг 38,73 млн долл., что составляет 54% показателя 2022 года. Положительное для Украины сальдо составило 21,07 млн долл. А за первые 6 месяцев 2024 года экспорт уже достиг 32 млн. долл. Основной статьей экспорта остаются полуфабрикаты из нелегированной стали.

Усиление экономического сотрудничества было одним из ключевых вопросов на повестке дня. Сейчас Доминиканская Республика является вторым государством в регионе по объемам импорта из Украины. Но у нас есть потенциал для усиления двусторонней торговли. Как отметила вице-президент Доминиканской Республики, эта страна может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе

- отметила Свириденко. 

Страны, как указано, договорились рассмотреть пути увеличения поставок украинских товаров. Сейчас население Доминиканской Республики достигает около 11,5 млн человек, еще почти столько туристов ежегодно посещает страну. Поэтому главным актуальным на ближайшую перспективу направлением сотрудничества Украины и Доминиканской Республики в экономической сфере является аграрная промышленность и продовольственная сфера. «Страна заинтересована как в поставках украинских продовольственных товаров, оборудования для пищевой промышленности, так и передачи соответствующих технологий производства», - отметили в Минэкономики.

Стороны договорились наладить сотрудничество на уровне Торгово-промышленных палат для дальнейшего проведения бизнес-форумов и налаживания B2B сотрудничества. 

Также Свириденко поблагодарила Доминиканскую Республику за участие в первом Саммите мира и пригласила присоединиться к работе в рабочих группах по таким пунктам Формулы мира, как продовольственная безопасность, а также радиационная и ядерная безопасность. 

Кулеба зустрівся з главою МЗС Домінікани: обговорили формулу миру Зеленського та частину зернової угоди11 мая 2023, 19:00 • 1000773 просмотра

Также в Доминикане Свириденко встретилась с президентом Суринама Чандри Сантоки. Стороны обсудили усиление экономического сотрудничества, возможность воплощения совместных проектов. «Как Украина, так и Суринам заинтересованы в усилении торговли между нашими странами. Наиболее перспективные сектора - сельское хозяйство и добыча, в частности добыча нефти и газа. Благодарна президенту Суринама  за предложение к нашим инвесторам рассмотреть конкретные инвестиционные проекты», - отметила Свириденко. 

Свириденко также пригласила Суринам присоединиться к рабочим группам над пунктами Формулы мира, такими как продовольственная безопасность и ядерная безопасность.

«За последний год, с первого визита Президента Владимира Зеленского в Латинскую Америку, наше сотрудничество с регионом системно углубляется. Мы даже работаем над саммитом Украина-Латинская Америка. Продвижение украинской повестки дня и ослабление российского лобби в регионе - системная задача, которая системно дает результаты», - подытожила Свириденко. 

Саміт Україна - Латинська Америка має охоплювати питання міжнародного миру - Генсекретар Організації Американських держав15 апреля 2024, 10:37 • 16158 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  38747 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  65921 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  79808 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  63775 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  109026 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108623 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  114108 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113071 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
15 августа 2024, 10:19  •  106056 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
15 августа 2024, 10:16  •  151051 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Популярные

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  43735 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  89016 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  111484 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  55170 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  100929 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  111484 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  109026 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  162718 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  151051 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  171256 просмотра

Война

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

  •  6245 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  13037 просмотра
Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

  •  14799 просмотра
Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

  •  20128 просмотра
Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины: правоохранители задержали приспешников рф - среди них четверо несовершеннолетних

Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины: правоохранители задержали приспешников рф - среди них четверо несовершеннолетних

  •  16021 просмотра

политика

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

  •  4144 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  13037 просмотра
Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

  •  14799 просмотра
Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

  •  20128 просмотра
россия раздаст пропагандистские дневники школьникам с оккупированной Донетчины - Центр нацсопротивления

россия раздаст пропагандистские дневники школьникам с оккупированной Донетчины - Центр нацсопротивления

  •  23904 просмотра

Война

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

В зоне операции ВСУ на территории рф установлено 150 россиян, с приграничья Сумщины уже эвакуировано более 60% населения

  •  6245 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  13037 просмотра
Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

  •  14799 просмотра
Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

  •  20128 просмотра
Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины: правоохранители задержали приспешников рф - среди них четверо несовершеннолетних

Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы на юге Украины: правоохранители задержали приспешников рф - среди них четверо несовершеннолетних

  •  16021 просмотра

политика

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

  •  4144 просмотра
Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

  •  13037 просмотра
Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

Зеленский назначил Власюка уполномоченным по санкционной политике

  •  14799 просмотра
Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

  •  20128 просмотра
россия раздаст пропагандистские дневники школьникам с оккупированной Донетчины - Центр нацсопротивления

россия раздаст пропагандистские дневники школьникам с оккупированной Донетчины - Центр нацсопротивления

  •  23904 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  56081 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  54014 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  101026 просмотра

Экономика

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

Доминикана может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе - Свириденко

  •  20964 просмотра
Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

  •  22774 просмотра
Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

Самые низкие цены на овощи, когда ждать: эксперт рассказал прогноз

  •  12522 просмотра
Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

Жатва в Украине завершается, уже третья во время полномасштабной войны - Шмыгаль

  •  17572 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  32985 просмотра

Киев

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  14780 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  18063 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  55170 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  41673 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  41755 просмотра