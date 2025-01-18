Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему руководителю одного из Департаментов Минобороны и двум должностным лицам госпредприятия за поставку 200 некачественных пулеметов на фронт. СМИ стало известно, что речь идет об Александре Лиеве, который исполнял обязанности директора Департамента военно-технической политики МОУ, а также двух должностных лиц предприятия, занимающегося импортом вооружения. УНН решил исследовать дело и содержание обвинений.

Что заявляет сторона обвинения

Офис Генерального прокурора в сообщении для СМИ отметил, что фигурантам "сообщено о подозрении в присвоении и растрате имущества, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Кроме этого, руководителям госпредприятия также сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины)".

Из содержания сообщения ОГПУ следует, что в 2022 году Департамент Минобороны Украины заключил с госпредприятием договоры на поставку 400 пулеметов ДШК на общую сумму 193 млн грн. Впрочем госпредприятие поставило только 200 крупнокалиберных пулеметов. Все они были без надлежащей маркировки и низкого качества.

"При использовании в боевых условиях эти пулеметы выходили из строя и могли нанести существенный вред военнослужащим", - говорится в сообщении ОГПУ.

Позже в Государственном бюро расследований, которое ведет следствие, уточнили, что расследование началось в 2023 году и сейчас оно еще продолжается. Как сообщили в ГБР часть пулеметов оказалась не способной вести непрерывную стрельбу.

УНН, опираясь на собственные источники, собрал информацию, стоящую за этими официальными сообщениями.

Суть дела и при чем здесь Лиев

Как нам удалось выяснить, речь идет о контракте от марта 2022 года между Минобороны и (ГП "Спецтехноэкспорт" (входит в структуру государственной компании "Укрспецэкспорт") на поставку 400 пулеметов ДШК калибром 12.7 x 108 mm и еще 26 пулеметов типа КПВТ, а также различных патронов и снарядов.

Справочно

ДШК - 12,7 мм станковый пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года - советская разработка, которая была принята на вооружение в 1939 году и с тех пор аналоги этого вооружения используются многими армиями постсоветских и постсоциалистических стран. Использует их и украинская армия. ДШКМ - модернизированный вариант.

КПВТ - крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый 14,5 мм - модифицированный вариант пехотного пулемета. Также находится на вооружении у украинских защитников уже не один десяток лет.



Общая стоимость вооружения, которое должно было быть поставлено, превышала 6 млн евро, а стоимость именно пулеметов составляла более 193 млн грн. Поставить заказ через украинский "Спетехноэкспорт" должна была словацкая компания "ХХeurop s.r.o.", которая специализируется на поставке различных видов военной техники, а также на ее модернизации.

Подписантом от заказчика, то есть от Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ, выступил тогдашний его директор Владислав Шостак.

Уже через несколько дней МОУ осуществило предварительную оплату в размере 97% от суммы контракта. Поставка должна была быть осуществлена в кратчайшие сроки, однако, как стало известно УНН, процесс начал затягиваться. Но в мае 2022 года исполнитель контракта все же поставил 200 пулеметов ДШК 12,7 мм (производства словацкой компании Kolarms s.r.o., поставляющей вооружение в Чехию, Румынию, Болгарию, Венгрию и другие страны. Также пулеметы ДШК этого производителя стоят на вооружении словацкой армии), которые были размещены на арсенале одной из воинских частей.

Партия вооружения не имела так называемых формуляров (документ, в котором фиксируется движение оружия, история его пребывания в воинских подразделениях, результаты проверки боя, сведения о возможном ремонте и т.д.). Поэтому сначала вся партия была принята военной частью в Украине на временное хранение.

Впоследствии, в июне 2022 года, в "Спецтехноэкспорт" частично предоставили документы на партию поставленных пулеметов, а по непоставленной партии (в количестве 200 штук) предложили вернуть Минобороны средства.

Уже в августе и.о. руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ стал Александр Лиев. Указанные пулеметы все еще хранились на складе воинской части, ведь не имели всех необходимых формуляров, а потому не могли быть переданы нашим военным для использования по назначению.

Как пояснил сам Лиев в открытом обращении, которое он опубликовал на своей странице в Фейсбук, приемом вооружения занимаются военные, понимающие специфику, а не сотрудники Департамента военно-технической политики.

"Они написали, что пулеметы приняты по качеству и по ним вопросов нет. Но есть замечание, что нет именно формуляров", - рассказал Лиев.

Как нам стало известно, комиссией воинской части, где находились на хранении пулеметы, действительно был составлен акт о том, что это пулеметы ДШКМ. Следует заметить, что собеседник в Министерстве обороны Украины в комментарии УНН, сообщил, что пулеметы ДШКМ словацкого производства допущены к эксплуатации в ВСУ.

В дальнейшем акт, о котором шла речь выше, был подписан, а также завизирован представителями Департамента МОУ, а уже после этого передан на подпись Лиеву.

Следует заметить, что в функционал руководителя Департамента не входит необходимость личной проверки вооружения, которое, как мы все понимаем, в то время, да и сейчас, закупалось в большом количестве.

Наконец, когда были получены формуляры, комиссия из числа военных подписала акт, а сотрудники Департамента его визировали, Лиев подписал окончательные документы о принятии пулеметов на вооружение.

"К тому времени полетели "шахеды" и была команда - срочно все, что есть на складах, все, что есть крупнокалиберного, надо передавать в войска. Я связался с компанией "СТЭ" ("Спецтехноэкспорт" - ред.) и требовал, чтобы они безотлагательно сделали эти формуляры, предоставили их воинской части. Они это сделали, привезли формуляры, отдали воинской части, после чего воинская часть написала на меня письмо, что пулеметы приняты, замечаний нет. И мои сотрудники Департамента подготовили акт приемки-передачи и я этот акт подписал", - так описывает эту ситуацию сам Лиев в своем открытом обращении.

Пулеметы в начале 2023 года были переданы нашим защитникам для борьбы с "шахедами", которыми россия начала массово атаковать нашу страну.

Через некоторое время от некоторых военных подразделений начали поступать жалобы о том, что пулеметы имеют недостатки и не могут полноценно выполнять свои функции. Именно это стало основанием для открытия уголовного производства.

Но возникает ряд вопросов. Почему Лиеву инкриминируют присвоение и растрату? В чью пользу? Тем более, что контракт был подписан предыдущим руководителем Департамента. Почему инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ? Не было бы препятствием не передать военным пулеметы, которые "мертвым грузом" лежали на складах, а на Украину летели "шахеды", тем более, что комиссия из числа самих же военных не имела претензий к состоянию пулеметов? Нарез эти вопросы остаются без ответа.

Что происходит сейчас

14 января Лиеву было объявлено подозрение. А 17 января суд должен был избрать меру пресечения. Однако, суд не состоялся - судья Елена Шевская перенесла заседание.

"Утром собрал вещи и в 5:30 выехал в Полтаву.

На 10:00 Октябрьский райсуд Полтавы назначил рассмотрение ходатайства прокурора об избрании мне меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. (...) На заседание прокурор не приехал. Заседание перенесли из-за неявки прокурора. На понедельник 13:15", - объяснил Лиев на своей странице в Фейсбук причины переноса заседания.

В этом же сообщении Лиев отверг обвинения в свой адрес, а также отметил, что мера пресечения в виде заключения под стражу является немотивированной, ведь он не планирует ни скрываться, ни влиять на следствие.

И здесь снова возникает вопрос - если процессуальные руководители в лице прокуроров ходатайствуют об избрании самой жесткой меры пресечения и, судя по всему, обосновывают это тем, что подозреваемый может сбежать, то почему прокурор не явился в суд?

Нам удалось связаться с защитником Лиева Маркияном Бемом, который подтвердил, что в ходатайстве, которое было подано стороной обвинения, указывалось на то, что подозреваемый может прибегать к ненадлежащему процессуальному поведению.

"Мы заблаговременно прибываем на судебное заседание, для того, чтобы узнать, что прокурор решил не являться в судебное заседание, просил суд его отложить, потому что у него есть более важные дела, которые рассматривались в то утро. Во-первых, это очень странное поведение прокурора, который, очевидно вопреки тому, что он написал ходатайство, не считает его ни срочным, ни всерьез не рассматривает риски того, что Александр (Лиев - ред.) будет прибегать к какому-то ненадлежащему процессуальному поведению. А во-вторых, это та ситуация, очевидно в моем понимании является в нашу пользу, потому что даже несмотря на то, что прокурор не приехал, мы свой долг выполнили, мы явились в судебное заседание. Мы прибыли в зал суда, судья начал судебное заседание, мы провозгласили готовность к тому, чтобы рассматривать дело, и только потому, что уголовный процесс не позволяет рассматривать такие вопросы в отсутствие прокурора, и то, что прокурор подал соответствующее ходатайство, только это стало причиной для того, чтобы перенесли заседание. При этом прокурор в этом ходатайстве не предоставлял никаких деталей, это ходатайство было на одну страничку, в котором прокурор просто в общих правах сказал, что у него есть важное резонансное производство, в котором он должен присутствовать, и в связи с этим он не может прибыть", - рассказал адвокат.

Он также отметил, что прокурор по делу не один, и из числа группы прокуроров, наверное, можно было выбрать другого, кто бы мог осуществить представительство в суде. И никаких препятствий этому не было.

Такая ситуация порождает вопрос - а не понимают ли сами прокуроры, что в деле больше вопросов, чем ответов?

Мы следим за этим. Дальше будет..