Должна дать долгосрочную перспективу: военный об операции ГУР на Тендровской косе

Операция Главного управления разведки на Тендровской косе, которая также включала ряд тайных задач, должна дать долгосрочную перспективу. Такое мнение высказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона, передает УНН.

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Там еще было заявлено, знаете такая реплика, "там выполнен ряд тайных задач". То, что есть в публичном пространстве - это хорошо, но также важно понимать, что задачи, которые возлагались на бойцов должны были бы дать долгосрочный результат, долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать еще год назад. Это связано с ударами по системам ПВО, которые там находятся, и удары по аэродромам - сказал Тимочко.

Он отметил, что такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка.

"Это означает, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Мы очень хорошо знаем, что в Крыму действует партизанское движение АТЕШ проукраинское, которое по сути сумело ввести своих людей в военные структуры оккупационного режима. Такая агентурная сеть дает возможность знать, где есть "слепые "пятна" в российской системе контроля за морем", - добавил Тимочко.

Напомним

6 августа спецназовцы ГУР провели операцию в северной части Черного моря. Разведчики высадились на Тендровской косе и уничтожили технику, личный состав и фортификации россиян.