Доллар резко подешевел после решения ФРС не менять процентные ставки

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Доллар США показал наибольшее падение за последние две недели после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений. Инвесторы также пересмотрели свои ожидания относительно возможного повышения ставок уже в сентябре, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индекс спотового доллара Bloomberg в среду снизился примерно на 0,3%, что стало самым большим однодневным падением с 15 июля. В то же время это самое существенное снижение индекса после решения ФРС о неизменности ставок за последние два года.

Глава ФРС Кевин Уорш во время пресс-конференции заявил, что рост доходности казначейских облигаций частично выполняет роль ужесточения монетарной политики. После его выступления доходность 30-летних государственных облигаций США поднялась до самого высокого уровня с 2007 года.

Инвесторы пересмотрели ожидания относительно повышения ставок

Уорш упомянул о росте доходности казначейских облигаций с момента последней встречи как замену повышению ставок, что, вероятно, снижает ожидания рынка относительно повышения ставок и оказывает давление на доллар – сказал валютный стратег Nomura Юсуке Мияири.

После решения ФРС трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре чуть выше 50%, тогда как до заседания рынки почти полностью закладывали такой сценарий. Полностью ожидания повышения ставки теперь сместились на декабрь.

У нас была примерно 30% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, но этого не произошло. В долгосрочной перспективе мы продолжаем считать, что доллар США, вероятно, уже достиг пика в этом цикле, но дальнейший путь вряд ли будет резким – отметил старший портфельный менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт.

Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива