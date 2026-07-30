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Доллар резко подешевел после решения ФРС не менять процентные ставки

Киев • УНН

 • 3919 просмотра

Индекс доллара Bloomberg упал на 0,3% после того, как ФРС не изменила процентные ставки. Вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 50%, а ожидания сместились на декабрь.

Доллар резко подешевел после решения ФРС не менять процентные ставки
Фото: Bloomberg

Доллар США показал наибольшее падение за последние две недели после того, как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений. Инвесторы также пересмотрели свои ожидания относительно возможного повышения ставок уже в сентябре, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индекс спотового доллара Bloomberg в среду снизился примерно на 0,3%, что стало самым большим однодневным падением с 15 июля. В то же время это самое существенное снижение индекса после решения ФРС о неизменности ставок за последние два года.

Глава ФРС Кевин Уорш во время пресс-конференции заявил, что рост доходности казначейских облигаций частично выполняет роль ужесточения монетарной политики. После его выступления доходность 30-летних государственных облигаций США поднялась до самого высокого уровня с 2007 года.

Инвесторы пересмотрели ожидания относительно повышения ставок

Уорш упомянул о росте доходности казначейских облигаций с момента последней встречи как замену повышению ставок, что, вероятно, снижает ожидания рынка относительно повышения ставок и оказывает давление на доллар

– сказал валютный стратег Nomura Юсуке Мияири.

После решения ФРС трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в сентябре чуть выше 50%, тогда как до заседания рынки почти полностью закладывали такой сценарий. Полностью ожидания повышения ставки теперь сместились на декабрь.

У нас была примерно 30% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, но этого не произошло. В долгосрочной перспективе мы продолжаем считать, что доллар США, вероятно, уже достиг пика в этом цикле, но дальнейший путь вряд ли будет резким

– отметил старший портфельный менеджер Manulife Investment Management Натан Туфт.

Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива21.07.26, 12:18 • 29110 просмотров

Степан Гафтко

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