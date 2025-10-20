Доллар подорожал после выходных: НБУ установил курс валют на 20 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 октября на уровне 41,73 гривны. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек, торгуясь по 41,95 гривны.
По состоянию на понедельник, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,73 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 41,63 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек – 41,95 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,7308 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7624 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4790 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,47-41,95 грн, евро по 48,45-49,20 грн, злотый по 11,10 -11,90 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,74-41,77 грн/долл. и 48,72-48,75 грн/евро.
Напомним
Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины относительно девальвации гривны, что может укрепить финансы страны. Чиновники НБУ сопротивляются, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.
Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину17.10.25, 04:42 • 3754 просмотра