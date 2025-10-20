$41.640.00
Доллар подорожал после выходных: НБУ установил курс валют на 20 октября

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 20 октября на уровне 41,73 гривны. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек, торгуясь по 41,95 гривны.

Доллар подорожал после выходных: НБУ установил курс валют на 20 октября

По состоянию на понедельник, 20 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,73 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 41,63 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек – 41,95 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,7308 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,7624 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4790 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,47-41,95 грн, евро по 48,45-49,20 грн, злотый по 11,10 -11,90 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,74-41,77 грн/долл. и 48,72-48,75 грн/евро.

      Напомним

      Международный валютный фонд давит на Национальный банк Украины относительно девальвации гривны, что может укрепить финансы страны. Чиновники НБУ сопротивляются, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

      Вита Зеленецкая

      Экономика
      Злотый
      Международный валютный фонд
      Национальный банк Украины
      Украина