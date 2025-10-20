Долар подорожчав після вихідних: НБУ встановив курс валют на 20 жовтня

$41.640.00
48.520.00
ukenru
04:24 • 2304 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 11614 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 52159 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80774 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 48644 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 44855 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 41946 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47133 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54888 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48178 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
91%
749мм
Популярнi новини
Збройні Сили Литви отримали перші вертольоти Black Hawk зі США19 жовтня, 21:09 • 7442 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo19 жовтня, 21:58 • 17115 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 18702 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці01:54 • 12704 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 5992 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80774 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 55270 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 134822 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 155708 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 178956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Херсонська область
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 45457 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 50003 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 68885 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 68381 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 94865 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Brent
Truth Social
Boeing 747

Долар подорожчав після вихідних: НБУ встановив курс валют на 20 жовтня

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 20 жовтня на рівні 41,73 гривні. На готівковому ринку долар зріс на 10 копійок, торгуючись по 41,95 гривні.

Долар подорожчав після вихідних: НБУ встановив курс валют на 20 жовтня

Станом на понеділок, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,73 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 41,63 гривні за один долар. На готівковому ринку долар зріс на 10 копійок - 41,95 гривні. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,7308 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7624 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4790 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 41,47-41,95 грн, євро за 48,45-49,20 грн, злотий за 11,10 -11,90 грн;
    • на міжбанку курси становлять 41,74-41,77 грн/дол. та 48,72-48,75 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України щодо девальвації гривні, що може зміцнити фінанси країни. Посадовці НБУ чинять опір, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.

      Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину17.10.25, 04:42 • 3754 перегляди

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Злотий
      Міжнародний валютний фонд
      Національний банк України
      Україна