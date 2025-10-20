Долар подорожчав після вихідних: НБУ встановив курс валют на 20 жовтня

Станом на понеділок, 20 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,73 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 41,63 гривні за один долар. На готівковому ринку долар зріс на 10 копійок - 41,95 гривні. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,7308 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,7624 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4790 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 41,47-41,95 грн, євро за 48,45-49,20 грн, злотий за 11,10 -11,90 грн;

на міжбанку курси становлять 41,74-41,77 грн/дол. та 48,72-48,75 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд тисне на Національний банк України щодо девальвації гривні, що може зміцнити фінанси країни. Посадовці НБУ чинять опір, посилаючись на ризики для інфляції та громадських настроїв.

