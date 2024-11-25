Доллар падает после назначения нового министра финансов США: что происходит на рынках
Киев • УНН
Назначение Скотта Бессента на должность министра финансов США привело к падению доллара и росту казначейских облигаций. Инвесторы расценивают это назначение как признак умеренной политики Трампа.
Инвесторы оценивают выбор Скотта Бессента на должность министра финансов как «взвешенный» вариант. Вместе с тем доллар США ослаб после информации о новом министре финансов в США.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и FT.
Доллар США ослаб, а казначейские облигации выросли в понедельник на фоне новостей о выборе Дональдом Трампом Скотта Бессента на должность министра финансов.
С начала прошлого месяца до пятницы индекс вырос более чем на 7%, став основным бенефициаром так называемой «торговли Трампа» на фоне ожиданий, что его политика тарифов и снижения налогов приведет к росту инфляции и повысит процентные ставки в США.
Но трейдеры корректируют ожидания относительно вероятности снижения налогов и повышения тарифов. Назначение Скотта Бессента, как отмечают обозреватели, ослабило опасения по поводу протекционистской политики избранного президента США.
Выдвижение Бессента является признаком того, что Трамп, возможно, не будет «полным ходом» в отношении наиболее инфляционных стратегий, включая тарифы
Выбор Бессента воспринимается инвесторами как признак того, что политика новоизбранного президента может быть умеренной.
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Наличие по крайней мере одного значительного сторонника за столом переговоров в правительстве, выступающего против постоянных торговых налогов, является положительным фактором для рынков
Дополнение
Казначейские облигации США, которые были распроданы из-за перспективы инфляционного давления, восстановились. Доходность 10-летних облигаций США упала на 0,07 процентного пункта до 4,34 процента. Доходность движется обратно к ценам.
Фьючерсы S&P 500 поднялись на 0,5 процента. Европейские рынки открылись выше: индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2 процента, а британский индекс FTSE 100 - на 0,3 процента. Европейские акции ниже рынков США из-за опасений тарифов.
Основные азиатские торговые партнеры США были ободрены новостью о назначении. Экспортный индекс Японии Nikkei 225 и южнокорейский Kospi повысились на 1,3 процента.
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