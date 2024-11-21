Nvidia сдает позиции?: инвесторы готовятся к волатильным движениям акций производителя графических процессоров
Киев • УНН
Инвесторы Nvidia ожидают волатильности акций после отчета за третий квартал, что может изменить рыночную стоимость на $300 млрд. Аналитики прогнозируют падение рентабельности до 74,4%.
Квартальные результаты Nvidia, как ожидается, будут иметь ключевое значение для поддержания ралли гиганта искусственного интеллекта в этом и следующем году.
Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg и FXstreet.
Детали
Инвесторы Nvidia готовятся к волатильным движениям акций компании после того, как чиповый титан отчитается о прибыли за третий квартал. Рынки оценивают колебания акций на 8%. Соответствующее колебание будет означать прирост или потерю рыночной стоимости на 300 миллиардов долларов.
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В то же время инвесторы надеются на то, что предыдущие «сильные» прогнозы оправдаются и смогут «стереть» любое частичное разочарование в квартальных результатах, на которые, по данным Bloomberg Intelligence, могли повлиять логистические проблемы.
Справка
Валовая прибыль Nvidia упала до 75,1% во втором квартале против 78,4% в первом квартале. Таким образом, расходы также будут в центре внимания, хотя аналитики ожидают, что рентабельность в третьем квартале, скорее всего, упадет до 74,4%; Nvidia ожидала повышения операционных расходов (по меньшей мере на 3 миллиарда долларов) в третьем квартале.
Напомним,
NVIDIA планирует выпустить новый графический процессор Blackwell, который может стать прорывом в сфере искусственного интеллекта. Аналитики сравнивают потенциальное влияние этого чипа с выпуском первого iPhone от Apple.
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