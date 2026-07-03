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Доллар и евро медленно дорожают - курс валют от НБУ на 3 июля

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 3 июля на уровне 44,80 гривны, что на 3 копейки выше предыдущего дня. Евро подорожал на 10 копеек до 51,08 гривны.

Доллар и евро медленно дорожают - курс валют от НБУ на 3 июля

По состоянию на пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,80 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,77 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,08. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8016 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0828 грн (+10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9068 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,53-45,03 грн, евро по 50,81-51,50 грн, злотый по 11,55-12,05 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,65-44,68 грн/дол. и 51,14-51,15 грн/евро.

      Напомним

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      Вадим Хлюдзинский

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