В Украине готовят новые штрафы до 17 тысяч гривен для водителей-нарушителей
Киев • УНН
Патрульная полиция предлагает ввести более широкую градацию штрафов за превышение скорости. Для системных нарушителей, которые превышают скорость более 5 раз в год, штраф будет достигать 17 тысяч гривен.
В нашей стране планируют изменить подход к ответственности водителей за превышение скорости. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Вместо действующей системы с двумя основными уровнями нарушений он предложил ввести более широкую градацию штрафов: чем больше водитель превышает разрешенную скорость, тем строже будет наказание.
Детали
По словам Белошицкого, сейчас ответственность за превышение скорости фактически предусматривает два основных «шага» — превышение более чем на 20 км/ч и более чем на 50 км/ч. Вместо этого новый подход должен сделать систему более справедливой и привязать размер штрафа к уровню опасности нарушения.
Чем больше будет превышать водитель, тем строже ответственность. На данный момент есть только два, так сказать, шага. Это на более чем 50 и на более чем 20
Какими будут новые штрафы для водителей за превышение скорости
Согласно новой градации, ответственность будет начинаться с превышения скорости более чем на 20 км/ч. За такое нарушение будет предусмотрен штраф в размере 680 гривен.
Следующий уровень — превышение скорости более чем на 40 км/ч. В таком случае штраф составит 2040 гривен.
Если же водитель превысит разрешенную скорость более чем на 60 км/ч, размер штрафа должен составить 2720 гривен.
Самый высокий базовый штраф будет предусмотрен за превышение скорости более чем на 80 км/ч. За такое нарушение водителю придется заплатить 3400 гривен.
Алексей Белошицкий подчеркнул, что такая система должна установить пропорциональность между характером нарушения и ответственностью за него.
Мы видим, что устанавливается справедливая градация. Чем больше превышение, чем больше общественная опасность, тем больше и ответственность
Что ожидает системных нарушителей правил дорожного движения
Отдельно первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции предложил ввести повышенную ответственность для водителей, которые систематически и существенно нарушают скоростной режим. Речь идет не обо всех водителях, получивших штраф за превышение скорости, а именно о тех, кто многократно допускает грубые нарушения.
По словам Белошицкого, повышенная ответственность будет применяться в случаях, когда водитель более пяти раз в год превышает разрешенную скорость более чем на 60 или 80 км/ч.
Также очень важно отметить, что устанавливается ответственность за систематические грубые нарушения, нарушителей именно скоростного режима. И в случае превышения скорости на более чем 60 или 80 километров в час более 5 раз в год будет также установлена повышенная ответственность на уровне 17 тысяч гривен за каждый следующий раз
Кто получит возможность оплатить штраф со скидкой
Если водителю нужно будет оплатить штраф за превышение скорости более чем на 20 или 40 км/ч, он сможет это сделать со скидкой. Для этого нужно оплатить штраф в течение первых 10 дней с момента получения уведомления — тогда будет действовать скидка 50%.
Напомним
Верховная Рада зарегистрировала законопроект о штрафах за превышение допустимого уровня шума транспорта. В период военного положения штрафы могут составлять от 17 до 34 тысяч гривен