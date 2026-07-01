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В Украине готовят новые штрафы до 17 тысяч гривен для водителей-нарушителей

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Патрульная полиция предлагает ввести более широкую градацию штрафов за превышение скорости. Для системных нарушителей, которые превышают скорость более 5 раз в год, штраф будет достигать 17 тысяч гривен.

В Украине готовят новые штрафы до 17 тысяч гривен для водителей-нарушителей

В нашей стране планируют изменить подход к ответственности водителей за превышение скорости. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Вместо действующей системы с двумя основными уровнями нарушений он предложил ввести более широкую градацию штрафов: чем больше водитель превышает разрешенную скорость, тем строже будет наказание.

Детали

По словам Белошицкого, сейчас ответственность за превышение скорости фактически предусматривает два основных «шага» — превышение более чем на 20 км/ч и более чем на 50 км/ч. Вместо этого новый подход должен сделать систему более справедливой и привязать размер штрафа к уровню опасности нарушения.

Чем больше будет превышать водитель, тем строже ответственность. На данный момент есть только два, так сказать, шага. Это на более чем 50 и на более чем 20

- отметил Белошицкий.

Какими будут новые штрафы для водителей за превышение скорости

Согласно новой градации, ответственность будет начинаться с превышения скорости более чем на 20 км/ч. За такое нарушение будет предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

Следующий уровень — превышение скорости более чем на 40 км/ч. В таком случае штраф составит 2040 гривен.

Если же водитель превысит разрешенную скорость более чем на 60 км/ч, размер штрафа должен составить 2720 гривен.

Самый высокий базовый штраф будет предусмотрен за превышение скорости более чем на 80 км/ч. За такое нарушение водителю придется заплатить 3400 гривен.

Алексей Белошицкий подчеркнул, что такая система должна установить пропорциональность между характером нарушения и ответственностью за него.

Мы видим, что устанавливается справедливая градация. Чем больше превышение, чем больше общественная опасность, тем больше и ответственность

- подчеркнул Белошицкий.

Что ожидает системных нарушителей правил дорожного движения

Отдельно первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции предложил ввести повышенную ответственность для водителей, которые систематически и существенно нарушают скоростной режим. Речь идет не обо всех водителях, получивших штраф за превышение скорости, а именно о тех, кто многократно допускает грубые нарушения.

По словам Белошицкого, повышенная ответственность будет применяться в случаях, когда водитель более пяти раз в год превышает разрешенную скорость более чем на 60 или 80 км/ч.

Также очень важно отметить, что устанавливается ответственность за систематические грубые нарушения, нарушителей именно скоростного режима. И в случае превышения скорости на более чем 60 или 80 километров в час более 5 раз в год будет также установлена повышенная ответственность на уровне 17 тысяч гривен за каждый следующий раз

- сказал он.

Кто получит возможность оплатить штраф со скидкой

Если водителю нужно будет оплатить штраф за превышение скорости более чем на 20 или 40 км/ч, он сможет это сделать со скидкой. Для этого нужно оплатить штраф в течение первых 10 дней с момента получения уведомления — тогда будет действовать скидка 50%.

Напомним

Верховная Рада зарегистрировала законопроект о штрафах за превышение допустимого уровня шума транспорта. В период военного положения штрафы могут составлять от 17 до 34 тысяч гривен

Александра Василенко

ОбществоАвто