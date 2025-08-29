$41.260.06
Долги украинцев за ЖКУ превысили 106 млрд грн

Киев • УНН

 210 просмотра

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги во II квартале 2025 года достигла 106,6 млрд грн. Это первые обнародованные данные с начала полномасштабного вторжения.

Долги украинцев за ЖКУ превысили 106 млрд грн

Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обнародованы данные по задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Передает УНН со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.

Детали

Согласно данным документа "Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по видам услуг, по регионам во II квартале 2025 года",  долги украинцев составляют 106 645 294,5 грн.

По состоянию на второй квартал 2025 года, зафиксированы следующие цифры, согласно видам услуг:

  • Поставка тепловой энергии и горячей воды: 35 165 259,4 грн;
    • Поставка и распределение природного газа: 32 320 906,1 грн;
      • Поставка и распределение электрической энергии: 17 066 392,6 грн;
        • Централизованное водоснабжение и водоотведение: 10 155 111,6 грн;
          • Управление многоквартирным домом: 8 836 394,0 грн;
            • Управление бытовыми отходами: 3 101 230,8 грн.

              Дополнение

              По состоянию на конец 2021 года задолженность населения Украины по коммуналке составляла 81,3 млрд гривен.

              Напомним

              Более 7 млрд гривен, из которых 4,3 млрд гривен - за тепло и 2,7 млрд гривен - за горячую воду, составлял в середине декабря 2024 года долг населения перед столичным коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго

              Игорь Тележников

