Борги українців за ЖКП перевищили 106 млрд грн

Ексклюзив
08:48 • 300 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 13546 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 15557 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 22445 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 47031 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 56830 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 130005 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68723 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77867 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113124 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 19604 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 17511 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 18044 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 15376 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 10583 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 22432 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 47020 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 67796 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 129995 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 205902 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 132485 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 162571 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 164560 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 154154 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 184599 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill

Борги українців за ЖКП перевищили 106 млрд грн

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги у ІІ кварталі 2025 року сягнула 106,6 млрд грн. Це перші оприлюднені дані з початку повномасштабного вторгнення.

Борги українців за ЖКП перевищили 106 млрд грн

Вперше, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні оприлюднено дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг.

Передає УНН із посиланням на звіт Державної служби статистики України.

Деталі

Згідно з даними документа "Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, за регіонами у ІІ кварталі 2025 року",  борги українців складають 106 645 294,5 грн.

Станом на другий квартал 2025 року, зафіксовано наступні цифри, відповідно до видів послуг:

  • Постачання теплової енергії та гарячої води: 35 165 259,4 грн;
    • Постачання та розподіл природного газу: 32 320 906,1 грн;
      • Постачання та розподіл електричної енергії: 17 066 392,6 грн;
        • Централізоване водопостачання та водовідведення: 10 155 111,6 грн;
          • Управління багатоквартирним будинком: 8 836 394,0 грн;
            • Управління побутовими відходами: 3 101 230,8 грн.

              Доповнення

              Станом на кінець 2021 року заборгованість населення України з комуналки становила 81,3 млрд гривень.

              Нагадаємо

              Понад 7 млрд гривень, з яких 4,3 млрд гривень - за тепло і 2,7 млрд гривень - за гарячу воду, становив у середині грудня 2024 року борг населення перед столичним комунальним підприємством Київтеплоенерго

              Ігор Тележніков

