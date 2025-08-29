Борги українців за ЖКП перевищили 106 млрд грн
Київ • УНН
Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги у ІІ кварталі 2025 року сягнула 106,6 млрд грн. Це перші оприлюднені дані з початку повномасштабного вторгнення.
Вперше, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні оприлюднено дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг.
Передає УНН із посиланням на звіт Державної служби статистики України.
Деталі
Згідно з даними документа "Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, за регіонами у ІІ кварталі 2025 року", борги українців складають 106 645 294,5 грн.
Станом на другий квартал 2025 року, зафіксовано наступні цифри, відповідно до видів послуг:
- Постачання теплової енергії та гарячої води: 35 165 259,4 грн;
- Постачання та розподіл природного газу: 32 320 906,1 грн;
- Постачання та розподіл електричної енергії: 17 066 392,6 грн;
- Централізоване водопостачання та водовідведення: 10 155 111,6 грн;
- Управління багатоквартирним будинком: 8 836 394,0 грн;
- Управління побутовими відходами: 3 101 230,8 грн.
Доповнення
Станом на кінець 2021 року заборгованість населення України з комуналки становила 81,3 млрд гривень.
Нагадаємо
Понад 7 млрд гривень, з яких 4,3 млрд гривень - за тепло і 2,7 млрд гривень - за гарячу воду, становив у середині грудня 2024 року борг населення перед столичним комунальним підприємством Київтеплоенерго.