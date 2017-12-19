Доллар и евро в обменниках подешевели
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на утро евро и доллар в обменниках страны продаются дешевле 18 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ресурс Курс Денег.
Так доллар продается в среднем за 28,15 (-0,031), а покупается - 27,73 (+0,036).
Евро продается за 33,262 (-0,032), а покупается за 32,47 (+0,049).
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн / долл. и 32,876952 грн за евро.
Как сообщал УНН, в Нацбанке пообещали сглаживать колебания курса гривны.