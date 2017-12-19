Долар та євро в обмінниках подешевшали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на ранок євро та долар в обмінниках країни продаються дешевше ніж 18 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ресурс Курс Грошей.
Так долар продається в середньому за 28,15 (-0,031), а купується – 27,73 (+0,036).
Євро продається за 33,262 (-0,032), а купується за 32,47 (+0,049).
На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол. та 32,876952 грн за євро.
Як повідомляв УНН, у Нацбанку пообіцяли згладжувати коливання курсу гривні.