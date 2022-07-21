Доллар пошел в рост: курс на наличном рынке приблизился к 40 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. После сегодняшнего решения о фиксации официального курса гривны на уровне 36,57 грн/долл. гривна начала существенно проседать. "Менялы" уже продают доллар по курсу 39 грн, сообщает УНН.
Детали
На черном рынке доллар продают по 39–39,4 грн, а покупают по 37,9–38,2 грн.
В обменках покупка держится в пределах 36,6 – 38,1 грн/долл., а продажа – 38,95 – 39,9 грн/долл.
В банках доллар тоже вырос и колеблется от 36,5 до 38,1 грн/долл. при покупке и от 37,7 до 39,5 грн/долл. при продаже.
Напомним
Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны по отношению к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.