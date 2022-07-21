Долар пішов у ріст: курс на готівковому ринку наблизився до 40 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Після сьогоднішнього рішення про фіксацію офіційного курсу гривні на рівні 36,57 грн/дол. гривня почала суттєво просідати. "Міняли" вже продають долар за курсом 39 грн, повідомляє УНН.
Деталі
На чорному ринку долар продають по 39 – 39,4 грн, а купують по 37,9 – 38,2 грн.
В обмінках купівля тримається в межах 36,6 – 38,1 грн/дол., а продаж – 38,95 – 39,9 грн/дол.
У банках долар теж виріс і коливається від 36,5 до 38,1 грн/дол. при купівлі та від 37,7 до 39,5 грн/дол. під час продажу.
Нагадаємо
Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні щодо долара США – на 25% до 36,5686 грн/дол.