Долар пішов у ріст: курс на готівковому ринку наблизився до 40 грн

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На чорному ринку долар продають по 39 – 39,4 грн, а купують по 37,9 – 38,2 грн.

В обмінках купівля тримається в межах 36,6 – 38,1 грн/дол., а продаж – 38,95 – 39,9 грн/дол.

У банках долар теж виріс і коливається від 36,5 до 38,1 грн/дол. при купівлі та від 37,7 до 39,5 грн/дол. під час продажу.

Нагадаємо

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні щодо долара США – на 25% до 36,5686 грн/дол.