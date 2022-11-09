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Доллар можно купить по курсу НБУ, но есть нюанс: банкир рассказал, как работает новый инструмент от Нацбанка

Доллар можно купить по курсу НБУ, но есть нюанс: банкир рассказал, как работает новый инструмент от Нацбанка

Киев • УНН

 • 402994 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нацбанк разрешил украинцам покупать доллары по официальному курсу. Новый инструмент имеет свои преимущества над обычными валютными депозитами, однако рассматривать его как способ заработка не стоит. Об этом в комментарии УНН рассказал Глава Правления IBOX BANK Петр Мельник.

Детали

По словам банкира, предложение НБУ – это не только рычаг от регулятора в пользу экономики, но и подарок для украинцев, которые имеют сбережения в гривне и предпочитают уберечь их от девальвации и обесценивания.

Цитата

“Новый инструмент имеет свои нюансы. И в первую очередь – это отсутствие ограничений по сумме вклада, тогда как покупка валюты с размещением на депозите ограничена суммой в 100 тыс. грн в месяц. Поэтому это повод доставать из-под матрасов значительные гривневые сбережения, по истечении срока депозита вы получите обратно гривны по тому курсу, который будет на время получения.

Условия по вашим валютным депозитам не могут быть изменены, поскольку они защищены законом. Однако, если вы воспользуетесь новой услугой, в большинстве украинских банков, вы почти ничего не заработаете”, – отметил Петр Мельник.

Напомним

НБУ разрешил украинцам покупать доллары США по официальному курсу НБУ при условии их последующего размещения на депозит. После окончания срока депозита деньги возвращаются в гривне, но уже по курсу, который будет действителен на момент выплаты. Процент по депозиту определяется каждым банком в отдельности.

Отметим, в НБУ заявили, что пока не видят потребности для изменения официального курса гривны, который подняли на 25% в июле.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, работающий на финансовом рынке с 1993 года. По итогам 2021 года банк зафиксировал пятикратный рост дохода. Акционеры банка инвестировали весь доход в капитал банка. И с 28 февраля 2022 года уставный капитал финучреждения увеличился на полмиллиарда гривен.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

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