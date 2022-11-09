Долар можна придбати за курсом НБУ, але є нюанс: банкір розповів, як працює новий інструмент від Нацбанку

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 17934 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 55052 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 94294 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 123997 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 173011 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 194969 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 383586 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228490 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195397 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 353990 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 53234 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 52105 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 53037 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 35057 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 50285 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 17907 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 383578 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 353984 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 567978 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 696488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 85318 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 121841 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 206399 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 231837 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 224635 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Долар можна придбати за курсом НБУ, але є нюанс: банкір розповів, як працює новий інструмент від Нацбанку

Долар можна придбати за курсом НБУ, але є нюанс: банкір розповів, як працює новий інструмент від Нацбанку

Київ • УНН

 • 402997 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нацбанк дозволив українцям купувати долари за офіційним курсом. Новий інструмент має свої переваги над звичайними валютними депозитами, однак розглядати його як спосіб заробітку не варто. Про це у коментарі УНН розповів Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.

Деталі

За словами банкіра, пропозиція НБУ – це не лише важіль від регулятора на користь економіки, а й подарунок для українців, які мають заощадження у гривні та воліють зберегти їх від девальвації та знецінення.

Цитата

“Новий інструмент має свої нюанси. І в першу чергу – це відсутність обмежень за сумою вкладу, тоді як купівля валюти з розміщенням на депозиті наразі обмежена сумою в 100 тис. грн на місяць. Тому, це привід витягати з під матраців значні гривневі заощадження, після закінчення строку депозиту, ви отримаєте назад гривні за тим курсом, що буде на час отримання.

Умови за вашими валютними депозитами не можуть бути змінені, оскільки вони захищені законом. Однак, якщо ви скористаєтесь новою послугою, у більшості українських банків, ви майже нічого не заробите”, – зазначив Петро Мельник.

Нагадаємо

НБУ дозволив українцям купувати долари США за офіційним курсом НБУ за умови їх подальшого розміщення на депозит. Після завершення терміну депозиту гроші повертаються у гривні, але вже за курсом, який буде дійсним на момент виплати. Відсоток за депозитом визначається кожним банком окремо.

Зазначимо, в НБУ завили, що наразі не бачать потреби для зміни офіційного курсу гривні, який підняли на 25% у липні.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04