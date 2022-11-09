Долар можна придбати за курсом НБУ, але є нюанс: банкір розповів, як працює новий інструмент від Нацбанку

Деталі

За словами банкіра, пропозиція НБУ – це не лише важіль від регулятора на користь економіки, а й подарунок для українців, які мають заощадження у гривні та воліють зберегти їх від девальвації та знецінення.

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“Новий інструмент має свої нюанси. І в першу чергу – це відсутність обмежень за сумою вкладу, тоді як купівля валюти з розміщенням на депозиті наразі обмежена сумою в 100 тис. грн на місяць. Тому, це привід витягати з під матраців значні гривневі заощадження, після закінчення строку депозиту, ви отримаєте назад гривні за тим курсом, що буде на час отримання.

Умови за вашими валютними депозитами не можуть бути змінені, оскільки вони захищені законом. Однак, якщо ви скористаєтесь новою послугою, у більшості українських банків, ви майже нічого не заробите”, – зазначив Петро Мельник.

Нагадаємо

НБУ дозволив українцям купувати долари США за офіційним курсом НБУ за умови їх подальшого розміщення на депозит. Після завершення терміну депозиту гроші повертаються у гривні, але вже за курсом, який буде дійсним на момент виплати. Відсоток за депозитом визначається кожним банком окремо.

Зазначимо, в НБУ завили, що наразі не бачать потреби для зміни офіційного курсу гривні, який підняли на 25% у липні.



Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, що працює на фінансовому ринку з 1993 року. За підсумками 2021 року банк зафіксував п'ятикратне зростання доходу. Акціонери банку інвестували весь торішній дохід у капітал банку. І з 28 лютого 2022 року статутний капітал фінустанови збільшився на пів мільярда гривень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaААА за національною шкалою.