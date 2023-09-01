Документы выданные оккупантами о смерти лица на ВОТ не являются основанием о закрытии уголовных производств - Минреинтеграции

Детали

Цель данного законопроекта – создание предупредительного юридического механизма, который бы предупредил риски уклонения от уголовной ответственности лиц, скрывающихся от органов следствия и суда.

В таком случае, если регистрация смерти лица происходила на основании документов, выданных оккупационной администрацией на ВОТ, то соответствующую информацию нужно будет подтвердить на территории подконтрольной Украине.

Цитата

«Изменениями предусмотрено, что оперативно-розыскное дело в отношении таких лиц не закрывается на основании документов, выданных оккупационной администрацией на ВОТ, до подтверждения факта смерти в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины», - говорится в сообщении

В Минреинтеграции добавляют, что уголовное производство или заведенные оперативно-розыскные дела в отношении таких лиц будут закрываться после подтверждения факта смерти по результатам экспертизы или на основании других доказательств.

«В случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности лица и невозможности подтверждения факта смерти по результатам экспертизы решение о закрытии уголовного производства будет приниматься судом без согласия подозреваемого (обвиняемого)», - говорят в министерстве.

В случае аннулирования актовой записи о смерти такого лица досудебное производство подлежит восстановлению.

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