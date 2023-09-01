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Документи видані окупантами про смерть особи на ТОТ не є підставою про закриття кримінальних проваджень – Мінреінтеграції

Документи видані окупантами про смерть особи на ТОТ не є підставою про закриття кримінальних проваджень – Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні на засіданні Уряду було прийнято законопроєкт № 9069 про зміни до Кримінального процесуального кодексу та деяких інших законодавчих актів України. Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.

Деталі  

Мета даного законопроєкту – створення запобіжного юридичного механізму, який би попередив ризики ухилення від кримінальної відповідальності осіб, які переховуються від органів слідства та суду.  

У такому випадку,  якщо реєстрація смерті особи відбувалася на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією на ТОТ, то відповідну інформацію потрібно буде підтвердили на території підконтрольній Україні. 

 Цитата 

«Змінами передбачено, що оперативно-розшукова справа щодо таких осіб не закривається на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією на ТОТ, до підтвердження факту смерті в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України», - йдеться в повідомленні 

В Мінреінтеграції додають, що кримінальне провадження або заведені оперативно-розшукові справи щодо таких осіб закриватимуться після підтвердження факту смерті за результатами експертизи або на підставі інших доказів.   

«У разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи та неможливості підтвердження факту смерті за результатами експертизи рішення про закриття кримінального провадження ухвалюватиметься судом без згоди підозрюваного (обвинуваченого)», - кажуть в міністерстві.

У випадку анулювання актового запису про смерть такої особи досудове провадження підлягає відновленню. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінреінтеграції оновило перелік територій, тимчасово окупованих росіянами, або де йдуть бої

 

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