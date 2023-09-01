Документи видані окупантами про смерть особи на ТОТ не є підставою про закриття кримінальних проваджень – Мінреінтеграції

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Мета даного законопроєкту – створення запобіжного юридичного механізму, який би попередив ризики ухилення від кримінальної відповідальності осіб, які переховуються від органів слідства та суду.

У такому випадку, якщо реєстрація смерті особи відбувалася на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією на ТОТ, то відповідну інформацію потрібно буде підтвердили на території підконтрольній Україні.

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«Змінами передбачено, що оперативно-розшукова справа щодо таких осіб не закривається на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією на ТОТ, до підтвердження факту смерті в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України», - йдеться в повідомленні

В Мінреінтеграції додають, що кримінальне провадження або заведені оперативно-розшукові справи щодо таких осіб закриватимуться після підтвердження факту смерті за результатами експертизи або на підставі інших доказів.

«У разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи та неможливості підтвердження факту смерті за результатами експертизи рішення про закриття кримінального провадження ухвалюватиметься судом без згоди підозрюваного (обвинуваченого)», - кажуть в міністерстві.

У випадку анулювання актового запису про смерть такої особи досудове провадження підлягає відновленню.

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