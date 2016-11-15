Львовский городской совет сотрудничал с ГПУ во время обысков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в кабинетах Львовского горсовета Генпрокуратура проводила следственные действия. Эту ситуацию на брифинге прокомментировала руководитель юротдела ЛГС Гелена Пайонкевич, передает корреспондент УНН.
"Факт злоупотребления может быть установлен решением суда, на данный момент этот вопрос в суде не рассматривался. Сегодня пришли представители Генпрокуратуры с постановлением Печерского суда о проведении обыска во Львовском городском совете. Мы считаем, что нечего бояться, мы приняли решение сотрудничать с представителями Генпрокуратуры. Собрали совещание, все документы, которые просили в прокуратуре, они получили в добровольном порядке. Ни в одном кабинете обыска нету, мы все документы передали прокуратуре", - Гелена Пайонкевич.
Напомним, как сообщал УНН, ГПУ начала расследование в отношении должностных лиц Львовского горсовета.