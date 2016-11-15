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15 марта, 19:03 • 109542 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150700 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127744 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120989 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107192 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102617 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97583 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127521 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127483 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Львовский городской совет сотрудничал с ГПУ во время обысков

Львовский городской совет сотрудничал с ГПУ во время обысков

Киев • УНН

 • 11131 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в кабинетах Львовского горсовета Генпрокуратура проводила следственные действия. Эту ситуацию на брифинге прокомментировала руководитель юротдела ЛГС Гелена Пайонкевич, передает корреспондент УНН.

"Факт злоупотребления может быть установлен решением суда, на данный момент этот вопрос в суде не рассматривался. Сегодня пришли представители Генпрокуратуры с постановлением Печерского суда о проведении обыска во Львовском городском совете. Мы считаем, что нечего бояться, мы приняли решение сотрудничать с представителями Генпрокуратуры. Собрали совещание, все документы, которые просили в прокуратуре, они получили в добровольном порядке. Ни в одном кабинете обыска нету, мы все документы передали прокуратуре", - Гелена Пайонкевич.

Напомним, как сообщал УНН, ГПУ начала расследование в отношении должностных лиц Львовского горсовета.

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