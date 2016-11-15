Львівська міськрада співпрацювала з ГПУ під час обшуків

"Факт зловживання може бути встановленим рішенням суду, на цей момент це питання в суді не розглядалось. Сьогодні прийшли представники Генпрокуратури з постановою Печерського суду про проведення обшуку в Львівській міській раді. Ми вважаємо, що нема чого боятись, ми прийняли рішення співпрацювати з представниками Генпрокуратури. Зібрали нараду, всі документи, які просили в прокуратурі, вони отримали в добровільному порядку. В жодному кабінеті обшуку нема, ми всі документи передали прокуратурі", - Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ГПУ розпочала розслідування відносно службових осіб Львівської міськради.