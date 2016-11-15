Львівська міськрада співпрацювала з ГПУ під час обшуків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в кабінетах Львівської міськради Генпрокуратура проводила слідчі дії. Цю ситуацію на брифінгу прокоментувала керівник юрвідділу ЛМР Гелена Пайонкевич, передає кореспондент УНН.
"Факт зловживання може бути встановленим рішенням суду, на цей момент це питання в суді не розглядалось. Сьогодні прийшли представники Генпрокуратури з постановою Печерського суду про проведення обшуку в Львівській міській раді. Ми вважаємо, що нема чого боятись, ми прийняли рішення співпрацювати з представниками Генпрокуратури. Зібрали нараду, всі документи, які просили в прокуратурі, вони отримали в добровільному порядку. В жодному кабінеті обшуку нема, ми всі документи передали прокуратурі", - Гелена Пайонкевич.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ГПУ розпочала розслідування відносно службових осіб Львівської міськради.