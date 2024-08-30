Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" показывает историю создания COLLAR Company. От первого ошейника из двухкомнатной хрущевки до построения международной инновационной компании с численностью команды 500+ профессионалов. Нашу продукцию можно найти в 78 странах мира. Компания имеет развитые социальные проекты и ежедневно делает счастливыми людей и животных.

Съемки фильма проходили в начале 2023 года, когда компания COLLAR вернулась в Чернигов после временного релокейта и прошла сложный путь выживания и трансформации во время военного положения.

В основу сюжета легла история создания COLLAR Company, которая началась с детской мечты Юрия Синицы о собаке и переросла в международную инновационную компанию. Через воспоминания героев и искренние интервью вы узнаете обо всех вызовах, трудностях, которые преодолели герои фильма и как компания восстановилась после остановки всех производственных и бизнес-процессов в результате российского вторжения.

Юрий Юрьевич, Николай Юрьевич и Юрий Петрович Синицы рассказали о том, что их мотивирует, заставляет двигаться дальше, преодолевать препятствия, реализовывать международные проекты и работать даже в самые темные времена. Вдохновляющие месседжи героев фильма мотивируют зрителей не бояться, а делать шаги в направлении своей цели и действовать.

Фильм посвящается всем предпринимателям и украинцам, которые нашли в себе силы возобновить работу и работать для восстановления Украины и ее процветания в будущем. Хотим вдохновить других на примере COLLAR Company и показать, что все возможно, если ты веришь в свои мечты и делаешь их делом жизни!