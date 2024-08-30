Документальний фільм "From collar to COLLAR Company" вчить втілювати мрії

Документальний фільм "From collar to COLLAR Company" показує історію створення COLLAR Company. Від першого нашийника із двокімнатної хрущівки до побудови міжнародної інноваційної компанії із чисельністю команди 500+ професіоналів. Нашу продукцію можна знайти у 78 країнах світу. Компанія має розвинуті соціальні проєкти та щодня робить щасливими людей та тварин.

Зйомки фільму проходили на початку 2023 року, коли компанія COLLAR повернулася до Чернігова після тимчасового релокейту та пройшла складний шлях виживання та трансформації під час воєнного стану.

В основу сюжету лягла історія створення COLLAR Company, яка розпочалася із дитячої мрії Юрія Синиці про собаку та переросла у міжнародну інноваційну компанію. Через спогади героїв та щирі інтерв’ю ви дізнаєтеся про всі виклики, труднощі, які подолали герої фільму та як компанія відновилася після зупинки всіх виробничих та бізнес-процесів у результаті російського вторгнення.

Юрій Юрійович, Микола Юрійович та Юрій Петрович Синиці розповіли про те, що їх мотивує, змушує рухатися далі, долати перешкоди, реалізовувати міжнародні проєкти та працювати навіть у найтемніші часи. Надихаючі меседжі героїв фільму мотивують глядачів не боятися, а робити кроки у напрямку своєї мети та діяти.

Фільм присвячується всім підприємцям та українцям, які знайшли в собі сили відновити роботу та працювати задля відновлення України та її процвітання у майбутньому. Хочемо надихнути інших на прикладі COLLAR Company та показати, що все можливо, якщо ти віриш у свої мрії та робиш їх справою життя!