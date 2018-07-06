Доходы местных бюджетов за I полугодие выросли на 24%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Доходы местных бюджетов Украины за первое полугодие 2018 года выросли на 23,8%. Об этом в Facebook сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН.
“Доходы местных бюджетов Украины за первое полугодие 2018 года выросли на 23,8%, или на 20,7 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, общий объем собственных доходов на местах составил 107,7 млрд грн”, — рассказал Зубко.
По его словам, местные бюджеты получили налога на доходы физических лиц — 63,3 млрд грн, что больше поступлений января-июня прошлого года на 13,6 млрд грн (+27,3%), платы за землю — 12,6 млрд грн (+2,3%), единого налога — 13,2 млрд грн (+28,4%).
Как уточнил Зубко, рост местных бюджетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех регионах Украины: от 223,2 млн грн — в Черновицкой области, до 1,6 млрд грн — в Харьковской. Бюджет города Киева вырос на 3,3 млрд грн.
Самые высокие темпы роста доходов относительно прошлого года зафиксированы в Полтавской (+29,9%), Донецкой (+28%), Тернопольской (+26,9%) областях.
По состоянию на 1 июня 2018 года остатки средств общего фонда местных бюджетов на счетах Казначейства составили 40,9 млрд грн, на депозитных счетах — 9,7 млрд грн.
Напомним, в I полугодии 2018 года в местные бюджеты поступило на 22,7% больше платежей, контролируемых ГФС, чем в соответствующем периоде 2017 года.