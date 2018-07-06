Доходи місцевих бюджетів за І півріччя зросли на 24%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Доходи місцевих бюджетів України за перше півріччя 2018 року зросли на 23,8%. Про це у Facebook повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН.
“Доходи місцевих бюджетів України за перше півріччя 2018 року зросли на 23,8%, або на 20,7 млрд гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Таким чином, загальний обсяг власних доходів на місцях склав 107,7 млрд грн”, — розповів Зубко.
За його словами, місцеві бюджети отримали податку на доходи фізичних осіб — 63,3 млрд грн, що більше за надходження січня-червеня минулого року на 13,6 млрд грн (+27,3%), плати за землю — 12,6 млрд грн (+2,3%), єдиного податку — 13,2 млрд грн (+28,4%).
Як уточнив Зубко, зростання місцевих бюджетів порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося у всіх регіонах України: від 223,2 млн грн — у Чернівецькій області, до 1,6 млрд грн — у Харківській. Бюджет міста Києва зріс на 3,3 млрд грн.
Найвищі темпи зростання доходів відносно минулого року зафіксовано у Полтавській (+29,9%), Донецькій (+28,0%), Тернопільській (+26,9%) областях.
Станом на 1 червня 2018 року залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів на рахунках Казначейства склали 40,9 млрд грн, на депозитних рахунках — 9,7 млрд грн.
Нагадаємо, у І півріччі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло на 22,7% більше платежів, що контролюються ДФС, ніж у відповідному періоді 2017 року.