Доходы местных бюджетов в прошлом году достигли 502 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Доходы местных бюджетов в 2017 году составили 502 млрд гривен. Об этом сообщила в ходе публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"Доходы местных бюджетов в 2017 году составили 502 млрд гривен при плане в 498 млрд гривен. При этом в 2016 году доходы местных бюджетов составили лишь 130 млрд грн", - сообщила она.
Напомним, в января 2018 года собственные доходы местных бюджетов выросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал УНН, доходы местных бюджетов за три года выросли почти втрое.