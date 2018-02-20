Доходы местных бюджетов в прошлом году достигли 502 млрд грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65121 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79888 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82602 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107986 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100600 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104669 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111636 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117099 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122824 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Доходы местных бюджетов в прошлом году достигли 502 млрд грн

Доходы местных бюджетов в прошлом году достигли 502 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8197 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Доходы местных бюджетов в 2017 году составили 502 млрд гривен. Об этом сообщила в ходе публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.

"Доходы местных бюджетов в 2017 году составили 502 млрд гривен при плане в 498 млрд гривен. При этом в 2016 году доходы местных бюджетов составили лишь 130 млрд грн", - сообщила она.

Напомним, в января 2018 года собственные доходы местных бюджетов выросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНН, доходы местных бюджетов за три года выросли почти втрое.

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