Доходи місцевих бюджетів минулого року сягли 502 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Доходи місцевих бюджетів у 2017 році склали 502 млрд гривень. Про це повідомила у ході публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
"Доходи місцевих бюджетів у 2017 році склали 502 млрд гривень при плані у 498 млрд гривень. При цьому у 2016 році доходи місцевих бюджетів склали лише 130 млрд грн", - повідомила вона.
Нагадаємо, у січні 2018 року власні доходи місцевих бюджетів зросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляв УНН, доходи місцевих бюджетів за три роки зросли майже утричі.