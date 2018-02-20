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Доходи місцевих бюджетів минулого року сягли 502 млрд грн

Доходи місцевих бюджетів минулого року сягли 502 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Доходи місцевих бюджетів у 2017 році склали 502 млрд гривень. Про це повідомила у ході публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.

"Доходи місцевих бюджетів у 2017 році склали 502 млрд гривень при плані у 498 млрд гривень. При цьому у 2016 році доходи місцевих бюджетів склали лише 130 млрд грн", - повідомила вона.

Нагадаємо, у січні 2018 року власні доходи місцевих бюджетів зросли на 2,9 млрд грн (23,3%) до 15,4 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляв УНН, доходи місцевих бюджетів за три роки зросли майже утричі.

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