Доходы Госбюджета в 2017 году выросли на 177 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Доходы Государственного бюджета Украины в прошлом году выросли на 177 млрд гривен по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент УНН.
"Доходы Государственного бюджета (общий и специальный фонд - ред.) выросли на 177 млрд по сравнению с 2016 годом, когда доходы составили 616,3 млрд грн", - сообщила она.
Как уточнила она, при плане в 796 млрд на 2017 год доходы Госбюджета составили 793 млрд.
Напомним, в Нацбанке прогнозируют увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП.