Доходи Держбюджету у 2017 році зросли на 177 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Доходи Державного бюджету України минулого року зросли на 177 млрд гривень порівняно з попереднім роком. Про це повідомила під час публічного звіту голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз, передає кореспондент УНН.
"Доходи Державного бюджету (загальний та спеціальний фонд - ред.) зросли на 177 млрд, порівняно із 2016 роком, коли доходи склали 616,3 млрд грн", - повідомила вона.
Як уточнила вона, при плані у 796 млрд на 2017 рік доходи Держбюджету становили 793 млрд.
Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують збільшення дефіциту держбюджету до 2,4% ВВП.