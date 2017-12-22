Докапитализацию ПриватБанка на 16 млрд грн завершат до конца года

"Информация подтверждается. К концу года эта транзакция будет завершена. Решение о докапитализации было принято раньше. Она (докапитализация - ред.) была проведена в два этапа. Это завершение докапитализации, решение о чем было принято еще летом. То есть, это не новая докапитализация банка", - отметили в пресс-службе.

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Напомним, 23 июня 2017 года на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о дополнительной капитализации ПАО КБ "ПриватБанк" государством на сумму 38,5 млрд гривен.

Процесс докапитализации должен был происходить в два этапа и предусматривалось проведение путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка. На первом этапе планировалось выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 млрд гривен.