Докапіталізацію ПриватБанку на 16 млрд грн завершать до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Докапіталізацію ПриватБанку на загальну суму 16 млрд грн буде завершено до кінця 2017 року, рішенню про що було ухвалено ще влітку цього року. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-службі банку.
“Інформація підтверджується. До кінця року ця транзакція буде завершена. Рішення про докапіталізацію було прийнято раніше. Вона (докапіталізація — ред.) була проведена у два етапи. Це завершення докапіталізації, рішення про що було прийнято ще влітку. Тобто, це не нова докапіталізація банку”, — зазначили у прес-службі.
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Нагадаємо, 23 червня 2017 року на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення про додаткову капіталізацію ПАТ КБ “ПриватБанк” державою на суму 38,5 млрд гривень.
Процес докапіталізації мав відбуватися у два етапи та передбачалось проведення шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку. На першому етапі планувалося випустити ОВДП на суму 22,5 млрд гривень