Догнали Тейлор Свифт: BTS установили новый рекорд на Spotify

K-pop-супергруппа BTS стала первой группой в мире, достигшей 10 миллиардов прослушиваний на Spotify за один год. Об этом 16 октября сообщил лейбл группы, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Хотя такие сольные исполнители, как Taylor Swift, Ariana Grande и Bad Bunny, достигли этой отметки, это первый случай, когда группа достигла отметки в 10 миллиардов прослушиваний на Spotify, согласно BigHit Music.

Прослушивания песен BTS на Spotify выросли более чем вдвое по сравнению с 4,5 миллиарда в прошлом году после выхода их пятого студийного альбома "Arirang", который вышел в марте.

Только альбом собрал более 5 миллиардов прослушиваний с момента выхода, став самым прослушиваемым альбомом на Spotify среди альбомов, выпущенных в этом году.

"Arirang" привлёк значительное внимание как первый полноформатный проект мировой K-pop-сенсации почти за четыре года, выпущенный после того, как все его участники завершили обязательную военную службу и воссоединились. В день выхода, 20 марта, количество прослушиваний превысило 110 миллионов.

Он также стал первым альбомом группы, который возглавлял Billboard 200, главный американский чарт альбомов, в течение трёх недель подряд со времён выхода альбома "Babel" группы Mumford & Sons в 2012 году.

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