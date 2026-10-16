Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify

K-pop супергурт BTS став першим гуртом у світі, який досяг 10 мільярдів прослуховувань на Spotify за один рік. Про це повідомив 16 жовтня лейбл гурту, пише УНН з посиланням на Yonhap.

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Хоча такі сольні виконавці, як Taylor Swift, Ariana Grande та Bad Bunny, досягли цієї позначки, це перший випадок, коли гурт досяг позначки в 10 мільярдів прослуховувань на Spotify, згідно з BigHit Music.

Прослуховування пісень BTS на Spotify зросло більш ніж удвічі порівняно з 4,5 мільярдами минулого року, після виходу їхнього п'ятого студійного альбому "Arirang", який вийшов у березні.

Тільки альбом зібрав понад 5 мільярдів прослуховувань з моменту свого виходу, ставши найбільш прослуховуваним альбомом на Spotify серед альбомів, випущених цього року.

"Arirang" привернув значну увагу як перший повноцінний проєкт світової K-pop сенсації за майже чотири роки, випущений після того, як усі його учасники завершили обов'язкову військову службу та возз'єдналися. У день виходу, 20 березня, кількість прослуховувань перевищила 110 мільйонів.

Він також став першим альбомом групи, який очолював Billboard 200, головний чарт альбомів США, протягом трьох тижнів поспіль з часів виходу альбому "Babel" гурту Mumford & Sons у 2012 році.

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