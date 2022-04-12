Дополнительно направили 33 млрд грн для ВСУ и 1,5 млрд грн для СБУ-Шмигаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время брифинга рассказал, что дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.
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"Армия ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины", - заявил Шмыгаль.
Детали
- 19 млрд грн пойдут на закупку вооружения;
- 7 млрд грн — на ремонт техники и вооружения;
- 5 млрд грн — на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным;
- 1,3 млрд грн — на оперативное обеспечение.
Также Шмыгаль добавил, что выделили миллиард гривен на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.
0Напомним
Министерство финансов прогнозирует рост дефицита государственного бюджета Украины с 2,7 млрд долларов в марте до 5-7 млрд долларов ежемесячно до конца весны.