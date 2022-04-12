Додатково направили 33 млрд грн для ЗСУ та 1,5 млрд грн для СБУ - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу розповів, що додатково направили 33 млрд грн для Збройних Сил України та додатково 1,5 млрд грн для Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН.
Цитата
"Армія ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд грн для Збройних Сил України та додатково 1,5 млрд грн для Служби безпеки України", - заявив Шмигаль.
Деталі
- 19 млрд грн підуть на закупівлю озброєння;
- 7 млрд грн — на ремонт техніки й озброєння;
- 5 млрд грн — на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим;
- 1,3 млрд грн — на оперативне забезпечення.
Також Шмигаль додав, що виділили мільярд гривень на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.
Нагадаємо
Міністерство фінансів прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з 2,7 млрд доларів у березні до 5-7 млрд доларів щомісячно до кінця весни.