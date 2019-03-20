Дочь Назарбаева единогласно избрали спикером Сената Казахстана

Согласно информации издания, Дарига Назарбаева была выбрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за ее кандидатуру. Ранее она занимала должность председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности. К этому Дарига Назарбаева работала заместителем председателя Мажилиса, занимала должность заместителя премьер-министра, позже была избрана депутатом Сената Парламента.



Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о сложении полномочий главы государства. При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан и членом Конституционного совета.



Полномочия президента до апреля 2020 возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарт Токаева.