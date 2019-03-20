Дочку Назарбаєва одноголосно обрали спікером Сенату Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Даріга Назарбаєва, старша дочка екс-президента Нурсултана Назарбаєва, стала спікером Сенату Парламенту Казахстану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.kz.
Згідно із інформацією видання, Даріга Назарбаєва була обрана шляхом таємного голосування серед депутатів палати. З 44 присутніх депутатів 44 проголосували за її кандидатуру. Раніше вона займала посаду голови Комітету з міжнародних справ, оборони і безпеки. До цього Даріга Назарбаєва працювала заступником голови Мажилісу, займала посаду заступника прем'єр-міністра, пізніше була обрана депутатом Сенату Парламенту.
Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 19 березня заявив про складання повноважень глави держави. При цьому він залишився головою Ради безпеки, головою партії Нур Отан та членом Конституційної ради.
Повноваження президента до квітня 2020 року покладено на колишнього спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва.