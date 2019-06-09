Дочь Шварценеггера вышла за звезду "Стражей Галактики"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Звезда "Стражей Галактики" Крис Прэтт и дочь "железного Арни" Кэтрин в субботу связали себя узами брака. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.
Так, сообщается, что пара поженилась на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито. 29-летняя Кэтрин была в открытой белом платье, а Пратт, который старше избранницы на 10 лет, был в смокинге. На церемонию он прибыл вместе с сыном.
О помолвке звезды "Стражей Галактики" и дочери экс-губернатора Калифорнии стало известно в январе 2019 года.
Для голливудского актера это уже второй брак - Крис ранее был женат на актрисе Анне Фарис, с которой расстался только в прошлом году.
Для Шварценеггер же это - первый брак.
Как сообщал УНН, ранее актер Крис Пратт заявил, что фильм "Стражи галактики-3" обязательно будет снят, несмотря на скандальное увольнение режиссера картины Джеймса Ганна.