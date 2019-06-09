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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 107507 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105742 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134325 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143125 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129355 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129946 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Дочь Шварценеггера вышла за звезду "Стражей Галактики"

Дочь Шварценеггера вышла за звезду "Стражей Галактики"

Киев  •  УНН

 • 19233 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Звезда "Стражей Галактики" Крис Прэтт и дочь "железного Арни" Кэтрин в субботу связали себя узами брака. Об этом сообщает TMZ, передает УНН.

Так, сообщается, что пара поженилась на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито. 29-летняя Кэтрин была в открытой белом платье, а Пратт, который старше избранницы на 10 лет, был в смокинге. На церемонию он прибыл вместе с сыном.

О помолвке звезды "Стражей Галактики" и дочери экс-губернатора Калифорнии стало известно в январе 2019 года.

Для голливудского актера это уже второй брак - Крис ранее был женат на актрисе Анне Фарис, с которой расстался только в прошлом году.

Для Шварценеггер же это - первый брак.

Как сообщал УНН, ранее актер Крис Пратт заявил, что фильм "Стражи галактики-3" обязательно будет снят, несмотря на скандальное увольнение режиссера картины Джеймса Ганна.

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