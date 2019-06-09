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Дочка Шварценеггера вийшла за зірку “Вартових Галактики”

Дочка Шварценеггера вийшла за зірку “Вартових Галактики”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Зірка “Вартових Галактики” Кріс Пратт та донька “залізного Арні” Кетрін в суботу зв’язали себе узами шлюбу. Про це повідомляє TMZ, передає УНН.

Так, повідомляється, що пара одружилась на розкішному ранчо Сан Ісідро в Монтесіто. 29-річна Кетрін була у відкритій білій сукні, а Пратт, який старший за обраницю на 10 років, був у смокінгу. На церемонію він прибув разом з сином.

Про заручини зірки “Вартових Галактики” та дочки екс-губернатора Каліфорнії стало відомо в січні 2019 року. 

Для голлівудського актора це вже другий шлюб — Кріс раніше був одружений з актрисою Ганні Фаріс, з якою розлучився тільки в минулому році.

Для Шварценеггер же це — перший шлюб.

Як повідомляв УНН, раніше актор Кріс Пратт заявив, що фільм “Вартові галактики-3” обов’язково буде знятий, незважаючи на скандальну звільнення режисера картини Джеймса Ганна.

Українські Національні Новини

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