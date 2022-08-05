Дождались, когда соберутся в кучу: показали удар морпехов по оккупантам

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14 марта, 19:57 • 91862 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 111533 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 104896 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136139 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112400 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 08:24 • 136750 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ показал видео удара по зданию, где собралось 20 российских оккупантов, информирует УНН.

Цитата

"Морские пехотинцы дождались пока два десятка оккупантов соберутся в остатках здания... Результат на видео. Слава Украине! Слава морской пехоте! Вместе победим!" – отметили в Генштабе.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 41 650 оккупантов.

31 июля украинские морские пехотинцы во время боя в Херсонской области захватили в плен 11 рашистов.

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