Дождались, когда соберутся в кучу: показали удар морпехов по оккупантам

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"Морские пехотинцы дождались пока два десятка оккупантов соберутся в остатках здания... Результат на видео. Слава Украине! Слава морской пехоте! Вместе победим!" – отметили в Генштабе.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 41 650 оккупантов.

31 июля украинские морские пехотинцы во время боя в Херсонской области захватили в плен 11 рашистов.