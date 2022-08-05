Дождались, когда соберутся в кучу: показали удар морпехов по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ показал видео удара по зданию, где собралось 20 российских оккупантов, информирует УНН.
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"Морские пехотинцы дождались пока два десятка оккупантов соберутся в остатках здания... Результат на видео. Слава Украине! Слава морской пехоте! Вместе победим!" – отметили в Генштабе.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 41 650 оккупантов.
31 июля украинские морские пехотинцы во время боя в Херсонской области захватили в плен 11 рашистов.