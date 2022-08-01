На Херсонщині морпіхи захопили в полон 11 окупантів – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Учора на Херсонщині українські морські піхотинці під час бою захопили в полон 11 російських окупантів, серед них дев'ять мобілізованих з "днр". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.
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"В результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ. Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих так званої "днр", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, усіх полонених передали до відповідних компетентних органів.
Додамо
Учора підрозділи артилерії ВМС ЗСУ знищили одну ворожу БМП, понад 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено.