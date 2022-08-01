На Херсонщині морпіхи захопили в полон 11 окупантів – ВМС ЗСУ

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Учора на Херсонщині українські морські піхотинці під час бою захопили в полон 11 російських окупантів, серед них дев'ять мобілізованих з "днр". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.