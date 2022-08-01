В Херсонской области морпехи захватили в плен 11 оккупантов – ВМС ВСУ

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"В результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск. Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных так называемой "днр", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, всех пленных передали в соответствующие компетентные органы.

Добавим

Вчера подразделения артиллерии ВМС ВСУ уничтожили одну вражескую БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены.