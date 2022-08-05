Дочекалися, коли зберуться докупи: показали удар морпіхів по окупантах

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"Морські піхотинці дочекались доки два десятки окупантів зберуться в залишках будівлі... Результат у відео. Слава Україні! Слава морській піхоті! Разом переможемо!" – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 41 650 окупантів.

31 липня українські морські піхотинці під час бою на Херсонщині захопили в полон 11 рашистів.