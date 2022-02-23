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Добровольцы АТО с числа ВПЛ смогут получить компенсации за жилье

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины предоставил право на получение денежной компенсации участникам боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые входят в добровольческие формирования, созданные для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, и принимали участие в антитеррористической операции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Правительство сегодня утвердило решение о расширении программы поддержки ветеранов АТО/ООС из числа ВПЛ. Отныне она будет включать и добровольцев, которые защищали Украину и так же потеряли свои дома", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, по инициативе президента Украины правительство направит в этом году рекордный уровень финансирования на эту программу, чтобы все ветераны из числа внутренне перемещенных лиц получили собственное жилье.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук отметил, что предусмотрено право на получение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях до 1 июня 2018 года.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Они позволят осовременить и улучшить организацию процесса воинского учета, призыва и мобилизации.

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