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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Добровольці АТО з групи ВПО зможуть отримати компенсації за житло

Добровольці АТО з групи ВПО зможуть отримати компенсації за житло

Київ • УНН

 • 137375 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України надав право на отримання грошової компенсації учасникам бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які входять до добровольчих формувань, утворених для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, та брали участь в антитерористичній операції. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Уряд сьогодні затвердив рішення про розширення програми підтримки ветеранів АТО/ООС з числа ВПО. Відтепер вона включатиме і добровольців, які захищали Україну й так само втратили власні домівки", - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, за ініціативи президента України уряд спрямує цьогоріч рекордний рівень фінансування на цю програму, аби всі ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб отримали власне житло.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук зазначив, що передбачено право на отримання грошової компенсації внутрішньо переміщеним особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях до 1 червня 2018 року.

Доповнення

Кабінет міністрів України затвердив положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони дадуть змогу осучаснити та поліпшити організацію процесу військового обліку, призову й мобілізації.

Українські Національні Новини

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