Добкин: Янукович был абсолютно уверен в выполнении соглашения оппозицией в 2014 году

"Он абсолютно уверен, что те, кто подписывал соглашение, его выполнят. Эта уверенность граничила с самоуверенностью. Но он был абсолютно уверен в выполнении соглашения ... Я считаю, что все, кто не выполнил это соглашение должны нести ответственность ... Информацию о том, что все в стране изменилось, я узнал непосредственно от Турчинова, который позвонил мне", - сказал Добкин.



В то же время он отрицал, что Янукович намерен уезжать из Украины.



"Он не собирался никуда бежать, его планы были связаны исключительно с Украинойэ Он хотел посетить несколько регионов, и когда все стихнет, вернуться в Киев. Когда я узнал, что он уехал (в Россию - ред.), Это для меня было большим удивлением", - отметил Добкин.



Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.