Добкін: Янукович був цілком впевнений у виконанні угоди опозицією у 2014 році

"Він абсолютно впевнений, що ті, хто підписував угоду, її виконають. Ця упевненість межувала із самовпевненістю. Але він був абсолютно впевнений у виконанні угоди… Я вважаю, що всі, хто не виконав цю угоду мають нести відповідальність… Інформацію про те, що все у країні змінилося, я дізнався безпосередньо від Турчинова, який зателефонував мені", - сказав Добкін.



Водночас він заперечив, що Янукович мав намір їхати з України.



"Він не збирався нікуди тікати, його плани були пов язані виключно з Україною. Він хотів відвідати кілька регіонів, і коли все стихне, повернутися до Києва. Коли я дізнався, що він поїхав (до Росі ї- ред.), це для мене було великим здивуванням", - зазначив Добкін.



Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.