Добкін: Янукович був цілком впевнений у виконанні угоди опозицією у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Екс-президент Віктор Янукович був впевнений, що опозиція і іноземні політики виконають умови угоди, яку уклали з ним у лютому 2014 року. Про це сьогодні в Оболонському районному суді Києва повідомив, допитаний в якості свідка у справі про державну зраду Януковича, народний депутат Михайло Добкін, передає УНН.
"Він абсолютно впевнений, що ті, хто підписував угоду, її виконають. Ця упевненість межувала із самовпевненістю. Але він був абсолютно впевнений у виконанні угоди… Я вважаю, що всі, хто не виконав цю угоду мають нести відповідальність… Інформацію про те, що все у країні змінилося, я дізнався безпосередньо від Турчинова, який зателефонував мені", - сказав Добкін.
Водночас він заперечив, що Янукович мав намір їхати з України.
"Він не збирався нікуди тікати, його плани були пов язані виключно з Україною. Він хотів відвідати кілька регіонів, і коли все стихне, повернутися до Києва. Коли я дізнався, що він поїхав (до Росі ї- ред.), це для мене було великим здивуванням", - зазначив Добкін.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.