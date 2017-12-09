Сутки в АТО: Боевики 28 нарушили перемирие, четыре украинских воина погибли, двое получили ранения и боевые травмы

На Луганском направлении еще в светлой время суток оккупанты со всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по нашим позициям вблизи Майского. Здесь они выпустили более полусотни мин. С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее, в район КПВВ "Золотое". Его планируют открыть сегодня, 9 декабря, пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской. В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновки, Новоалександровки и Крымского, а из стрелкового оружия и гранатометов - оборонительные укрепления у Золотого. Также с пехотного вооружения российские наемники беспокоили наших защитников неподалеку Луганского и зайцев.

На Донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки. Вблизи Каменки наши позиции активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Майского, Северской и Станицы Луганской зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных минского договоренностями.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случаях, когда враждебные обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Вследствие вражеских обстрелов погибло четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму.